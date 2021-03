INTERVJUU ⟩ Alt lubab Saaremaa võrkpallile raha, mänedžer ei kipu veel hõiskama

Finantsprobleemide võtmeisik oli tiimi president Ivar Alt. Esmaspäeval ilmus Äripäevas lugu, kus kirjutati, et ettevõtja pääses miljonivõlast. See võiks ju võrkpallimeeskonnale positiivselt mõjuda. Saaremaa mänedžer Hannes Sepp ütles aga Postimehele antud intervjuus, et palgamure klaariti juba palju varem ja muu kattega. Tuleviku kohta pole samas põhjust veel suuri järeldusi teha.