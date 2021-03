Tutvu Eesti jalgpallikoondise uue mänguvormiga

Nike toetab Eesti jalgpalli alates 2000. aastast, mis tähendab, et koostöö on kestnud juba üle 20 aasta. Maailma juhtiv spordirõivaste bränd on jalgpallikoondise ametlik suurtoetaja, riietab koondislasi ning paneb õla alla muuhulgas traditsioonilisele Jalgpalligalale ja Aastalõputurniirile. Alates märtsist kannavad meeste ja naiste koondis uue mudeliga mänguvorme.

Nike brändi ametliku esindaja AS Jalajälg juhatuse liige Rainer Tops ütles, et pikaajaline koostöö Eesti Jalgpalli Liiduga on neile väga oluline. «Ühelt poolt saame pakkuda meie esindusmeeskonnale tipptasemel Nike varustust, kuid täpselt sama oluline on see, et üheskoos toome rohkem noori spordi juurde. Jalgpall on kõige populaarsem spordiala,» sõnas Tops.