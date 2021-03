Emirates Team New Zealand alistas Luna Rossa ja võitis Ameerika Karika

Eesti olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo sõnul on Ameerika Karikas nii-öelda «kõige-kõige» võistlus rajapurjetamise maailmas. «Eriliseks teeb selle ajalooline prestiiž. Ameerika Karikas on alati olnud tehniliste uuenduste eestvedaja. Platvorm meelitab ligi maailma paremaid purjetajaid, sealhulgas neli Uus-Meremaa olümpiakoondise purjetajat. Jaht on väga tugevat füüsilist vormi nõudev ja siin on olümpiapurjetajatel suur eelis teiste ees. Võistlus oli suhteliselt hea näide sellest, et kiirem jaht võidab ning targemad taktikalised valikud üksi ei vii võiduni. Olümpiapurjetamises on palju erinevaid klasse, kuid Ameerika Karikal on neist erinevatest klassidest paremad tiimides kohal.»