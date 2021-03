Loebi uue bossi vastulause Elenale: vahel tuleb asjadele objektiivselt otsa vaadata

«See polnud lihtne otsus, ega ka mitte kõige lihtsam telefonikõne, sest me veetsime 23 aastat koos nagu head sõbrad. Mul pole kahtlustki, et sa suudad kunagi teha tagasituleku,» sõnas Loeb omapoolses hüvastijätus.

Elena vana paarimehe sõnumit aga kõige paremini vastu ei võtnud. «Ta ütles, et see oli Prodrive’i meeskonna palve. Nende arvates polnud ma hingega asja juures ning ma tegin viimasel Dakari rallil liiga palju vigu,» põrutas monacolane väljaandele L’Equipe.

Otsutavaks kaalukausiks olevatki tõepoolest saanud tänavune katkestatud Dakari ralli, mis oli meestele juba viies üksine kõrbekihutamine.

Praeguseks on asja kommenteerinud ka Loebi uus boss, Prodrive'i esimees David Richards. «Me konsulteerisime sel teemal Sebastieniga pikalt. Ilmselgelt ei sündinud selline otsus kergelt, kuid vahel tuleb asjadele objektiivselt otsa vaadata ja langetada raskeid otsuseid,» vahendas DirtFish tema sõnu.

«Kui vaatame otse sealsetele tulemustele ja sellele, mis võistluse käigus toimus, siis minu arvates on selge, et Dakar on muutunud unikaalseks – see on viimaste aastatega märgatavalt muutunud. Tegemist pole enam sama ralliga, mis sõideti Aafrikas või Lõuna-Ameerikas. Seal (Araabias - toim) on täiesti teistmoodi navigeerimisväljakutsed, mis vajavad palju kogemusi ja harjutamist,» jätkas Richards.

Elena võttis omaks, et ta tegi tänavu Saudi Araabias toimunud Dakaril vigu, kuid tõdes, et tegelikult on nad maratonralli vähest kogemust arvestades võitnud palju katseid. «Tõsi, ma eksisin avakatsel, sest ma alles avastasin uut tahvelarvutit, mis asendas vana head paberlegendi. Aga ma ei usu, et tegin teistest rohkem vigu. Me ju lõpetasime kahel Dakaril poodiumikohal,» ütles Elena ja viitas nõnda 2017. aasta teisele ja 2019. aasta kolmandale kohale.

Luubi alla võeti kõik, mis võimalik

Ent Loebi otsus Elena jätta on siiski lõplik. Prodrive'i esimees David Richards lisas aga, et tegemist pole ainsa vangerdusega, mis ees ootab. «Me analüüsisime väga põhjalikult oma tänavust etteastet. See oli enam kui kaks kuud tagasi ning oleme pidanud palju arutelusid ja debatte, vaadanud üle iga viimse kui detaili ning selle, kuidas saaksime paremini siit edasi minna,» jätkas ta.

«Luubi alla võeti iga kõik: iga viimne detail auto küljest, sõitja etteaste, kaardilugeja etteaste, ülejäänud meeskonnaliikmete panus. Iga muutus organisatsioonis on keeruline ja neid ei tuleks teha kergelt. Needki otsused on tehtud pärast põhjalikke konsultatsioone. Oleme kursis Sebastieni ja Danieli pikaaegse sõpruse ja suhtega ning me ei pakuks Sebastienile midagi sellist, kui arvaksime, et ta pole meie järeldustega päri,» lõpetas Richards.