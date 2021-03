MM-valiksarja esimesed mängud on Häberli küpsuseksam

Aasta esimestel päevadel Eesti koondise peatreeneriks saanud šveitslane Thomas Häberli läheb oma esimestele ametlikele kohtumistele vastu suure ootusärevusega. «Olen mängijate valikuga rahul ja nüüd tuleb järgnevatel päevadel võimalikul hästi ühte sulanduda. Esmaspäeval võib mõistagi koosseisus veel muudatusi tekkida, kuid loodame, et nii ei lähe,» viitas peatreener sellele, et koguni viis mängumeest – Henrik Ojamaa, Martin Miller, Märten Kuusk, Matvei Igonen ja Markkus Seppik – viibivad koroonaviiruse tõttu karantiinis ja võimalik, et nad tuleb asendada teiste mängijatega. «See oleneb mõistagi mängijast. Meil on küll lahendused juba mõeldud selleks olukorraks, kuid loodame, et kõik viis meest saavad meid järgmisel nädalal aidata.»