KOLUMN ⟩ Jaanus Kriisk: elagu TV 10 Olümpiastarti!

Paljudele on see võistlussari olnud esimeseks kokkupuuteks spordiga üldse, nii ka minul. Mäletan oma esimest võistlust, mis toimus veel vanas Tartu Ülikooli kilehallis, kus oli omapärane lüüsisarnane uksesüsteem. Kõigepealt vaatasid väikesest aknast, et siseuks on kinni ja siis tegid ettevaatlikult välimise ukse lahti, sulgesid selle ja vaikselt avasid sisemise ukse, et õhk täidaks lüüsikambri ning siis sisenesid.

Sarjas osalenud kergejõustiklasi: Gerd Kanter, Aleksander Tammert, Andrus Värnik, Mikk Pahapill, Maicel Uibo, Taavi Tšernjavski, Kristo Galeta, Magnus Kirt, Grit Šadeiko, Rasmus Mägi, Andres Raja, Ksenija Balta, Marek Niit, Kaire Leibak, Kaie Kand, Moonika Aava, Tarmo Jallai, Taavi Peetre, Roman Fosti, Marko Aleksejev, Kristjan Rahnu, Lauri Leis, Hans-Christian Hausenberg, Marko Turban, Anu Kaljurand, Eha Rünne, Valter Külvet, Andrei Nazarov, Aivo Normak, Indrek Tustit. Sarjas osalenud teiste alade tippe: Martin Järveoja (autoralli), Karol Mets (jalgpall), Siim-Sander Vene (korvpall), Tanel Kangert (jalgrattasport), Timo Simonlatser (murdmaasuusatamine), Mikk Pinnonen (käsipall), Robert Täht (võrkpall), Gert Kams (jalgpall), Teet Allas (jalgpall), Keith Pupart, Kristjan Sikaste (mõl. võrkpall), Timo Eichfuss (korvpall), Liina Tolmoff (sulgpall), Aiki Aigro, Aivar Rehemaa (mõl. murdmaasuusatajad), Eveli Saue (laskesuusatamine).

Väikese poisina ma ise seda kõike teha ei julgenud ning ootasin, kui suuremad tulid ja läksin koos nendega. Alaks oli 50 m jooks. Minu esimene treener Jaan Tiitsaar tuli suure kotiga ja küsis, mis on mu jalanumber. Vastasin ausõnaga, et ei tea. Paar proovimist hiljem olid mul jalas minu esimesed naelkingad. Ees pöia all neli suurt ja teravat naela. Mis edasi sai, ma ei mäleta, ju ma ikka selle 50 m läbi jooksin. Peale seda olin kergejõustiku poolt võlutud!

Igal vabal hetkel läksin halli või staadionile, mille kõrval elasin. Kui kedagi teist ei olnud, võistlesin iseendaga ja iga kord tegin läbi kõik alad. Ja kogu aeg hoidis rütmi TV 10 Olümpiastarti. Küll linnas toimunud eelvõistlused, küll vabariiklik finaal.

Mingi hetk ilmus minu maailmapilti Valter Külvet ja kui ma teda esimest korda nägin, oli ta ikka võimas ja suur. Tegi noore poisina täitsa meeste tulemusi. Olen selle peale palju mõelnud, et kas mitte Valter ei olnud see nimi, kes selle võistlussarja sinna tõstis, kus ta täna on. Alustavad ju paljud spordisarjad ning kas hääbuvad või jäävad vaikselt toimima. Valter oli tolleaegses suhteliselt kitsas spordipildis päris ere nähtus, esimene suur lootus, lapstalent. Ja vähetähtis ei olnud selle juures, et pärit oli ta väikesest kohast ning harjutas kodus isa poolt valmistehtud spordilinnakus, mõisapargis.

Kergejõustiklane Valter Külvet. Pilt on tehtud 1980. või 1990. aastatel. FOTO: Malev Toom/PM/Scanpix Baltics