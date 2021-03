Bryanti lesk seadis Kobe'i surnukeha pildiga baaris laianud politseiniku häbiposti

Õnnetus juhtus 26. jaanuaril ning kaks päeva hiljem läks ta baari fotodega laiama. «Cruz näitas pilte Bryantite säilmetest baari juhatajale baarmenile. Turvakaamerate lindistustest on näha, et jäädvustusi demonstreerides suurendas ta fotosid,» seisab kohtuasjas.

«Ühel pildil oli tüdruku surnukeha. Teisel puhul märkis Cruz, et tegemist on fotoga Kobe Bryanti säilmetest. Vahetult pärast seda praalis baarmen ülemuse ja kaastöötajate ees, et nägi Bryanti surnukeha ning kirjeldas seda detailselt.»