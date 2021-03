Venelased ulatasid kaks paari suuski lõhkunud Sildarule abikäe

Eilsel treeningul proovis Sildaru teha rennis trikki switch cork 1080, kuid maandus halvasti ja lõhkus ühe suusa. Midagi hullu lahti polnud, sest hotellitoas oli olemas ka tagavarapaar. Sama treeningu lõpetas ta nii, et ühes jalas oli renni- ja teises pargisõidusuusk.

Täna kvalifikatsioonile eelnenud treeningu viimasel laskumisel läks katki ka tagavarapaari suusk. «See läks klambri alt paindesse. Võrreldes teise suusaga pole see nii palju paindes, aga ikkagi on tunda, et see on veidi raskem ja imelik,» lausus Sildaru.

Siiski otsustas Sildaru sama suusaga kvalifikatsiooni esimest laskumist sõita. Ja tegi seda igati edukalt, sest sooritas kogu võistluse parima tulemuse, mille eest sai 82,5 punkti. Teise koha teeninud korealane Seung Hun Lee sai parima tulemusena kirja 75,5 ning kolmanda koha saanud venelane Fjodor Muraljev 71,5 punkti.

Järgmiseks kaheks laskumiseks laenas Sildaru suuski Venemaa koondiselt. Ta võinuks küll paindes suusaga jätkata, kuid siis riskinuks iga laskumisega seda veelgi rohkem lõhkuda.

Henry Sildaru Venemaa toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel. FOTO: Tõnis Sildaru

Kui Sildaru ise sõidab 165 cm pikkuste suuskadega, siis Venemaa koondiselt saadud paaril oli pikkust 177 cm. Pikemad suusad kajastusid ka võistluste protokollis, sest Sildaru sai nendega tehtud laskumiste eest vastavalt 69,5 ja 68,5 punkti.

«Teine suusk oli alguses võõras. Niisama sõites oli imelik tunne, aga õnneks pipe’is on kogu aeg üks trajektoor. Selle arvelt oli natukene lihtsam. Õhus olles andis aga tunda, et nii otstest kui ka tagant on suusad raskemad,» kommenteeris ta 12 cm pikemate vahenditega sõitmist.

Samas tõdes Sildaru, et sai ka pikemate suuskadega teha enam-vähem sooritused. «Mõni hüpe läks küll sassi ja sellest ka väiksemad punktid, kuid suutsin nende suuskadega enamus trikke ikkagi ära teha,» lausus Sildaru.

Kvalifikatsiooni järel leidsid venelased Sildarule ka 169 cm pikkused suusad. Need on vaid neli sentimeetrit lühemad kui tema enda omad ning lähevad homses finaalis käiku. Ta sai täna neid korra ka proovida ning sooritas võistluskava kenasti ära.

Plaan B jaoks võtab noormees võistlustele kaasa ka oma katkise paari, millega täna kvalifikatsiooni sõitis. «Nendega saab sõita, aga kas just kohe treeningutel. Võib-olla on mõistlik vajadusel viimaseks sõiduks jätta, et siis on kergem ja tuttavam suusk olemas. Pärast kukun veel ja see läheb veel rohkem katki,» arutas Sildaru.

Teoorias võiks Sildaru sõita rennis ka pargisõidusuuskadega, kuid praktikas see mõistlik ei ole, sest neil ei ole teravaid kante. Mõistagi uuris isa Tõnis Sildaru, kas võistluspaiga lähistelt oleks võimalik uued suusad osta, kuid paraku polnud. Samuti pole Eestist võimalik suuski saata, sest need ei jõuaks õigeks ajaks kohale.

Võistluste kohta rääkis Tõnis Sildaru, et poeg tegi head sooritused, kuid kuldmedalist veel rääkida ei saa. Nimelt eksis kvalifikatsiooni teine mees Lee kahel laskumisel ning viimasel sooritusel jäi pigem varu. Samuti ei kandnud ta maha kolmanda tulemuse teinud venelast Muraljevit.