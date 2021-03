Kuningliku vormelisarjaga liideti ringrada, kus keskmine kiirus küündib pöörastesse kõrgustesse

Saudi Arabia GP peaks praeguse seisuga toimuma 5. detsembril, kuid juba praegu pakub see palju kõneainet. Korraldajad on pilootidele ehitanud meeletult kiire ringraja, kus keskmine kiirus peaks jääma 250 kh/h juurde.

27 kurviga ringraja kogupikkuseks on 6,2 km, mis on pikkuselt teine üldse kogu kalendris. Vaatemängulisust lisab ka fakt, et rajal on koguni kolm DRSi lõiku ning võistlus toimub õhtupimeduses.