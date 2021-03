Politsei avas spordis toimunud väärkohtlemistest teatamiseks vihjeliini

Ühiskondlik reaktsioon avalikustatud juhtumitele näitab, et tegemist ei pruukinud olla ainsa sellise kaasusega. «Kui kellelgi on veel infot igasuguse seksuaalse väärkohtlemise kohta, palun andke sellest kindlasti teada – abi on olemas. Jalgpallis toime pandud ebakohase käitumise kohta saab politseid teavitada meiliaadressil vihje.jalgpall.list@politsei.ee. Edastatud info jõuab valdkonna spetsialistideni, kes aitavad juhtunusse selgust tuua ning kannatanule vajalikku abi pakkuda,» rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet.