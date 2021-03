FC Elva president jättis uued süüdistused ümber lükkamata

Ta rõhutas FC Elva pressiteates, et kolmapäeval Ekspress Grupis ilmunud artiklit läbiv versioon klubipoolsest mahavaikimisest ja juhtunust teatanud treeneri vallandamisest ei pea paika. «Nimetatud treeneri väide, et juhtunust teadsid kõik klubiga seotud treenerid ja klubi juhtkond, ei vasta tõele,» seisis pressiteates.

Postimehe käsutuses olevate andmete kohaselt on aga Naaris 2016. aastal, mil skandaal alguse sai, öelnud vähemalt ühele inimesele, et klubis teavad juhtunust teisedki.

Pressiteatest jääb mulje, et Naaris jäi pärast 2016. aastat tegelema ainult administratiivse tööga. Ka töölt vabastamisest rääkinud lõigule järgnenud lauses oli kirjas: «Marek Naaris on tagasi kutsutud nii juhatuse liikme kui tegevjuhi ametikohalt.»

Ent ei sõnagi sellest, et sellega lõppes ka tema treeneritöö klubis. Neljapäevase seisuga oli FC Elva kodulehe andmetel Naaris endiselt treenerina tegev - treeninguplaanis on ta igal nädalal märgitud mitmel juhul treeneriks. Tema tiitliks kodulehel on tegevjuht-treener/U15/U13.