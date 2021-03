Marek Naaris: mingit füüsilist ahistamist ega seksuaalset ärakasutamist polnud

Elust, millest viimased 17 aastat (alates maist 2004) olen veetnud FC Elva juures, et kogu pühendumusega ehitada meie ühise raske tööga üles üks professionaalsemaid jalgpalliorganisatsioone Eestis, ning võin sirge seljaga öelda, et olen meie tehtu üle uhke.

Sarnaseid arusaamatusi on võinud ette tulla minu ja teise täiskasvanud inimese vahel. Siinkohal on mul aga keeruline konkreetset seisukohta võtta, kuna keegi ei ole mulle kunagi ei otse ega vihjamisi öelnud, et üks või teine käitumisviis on temale liiga pealetükkiv või ahistav ning sellest tulenevalt soovib meievahelise suhtluse lõpetada. Küll aga juhul, kui sedasi on olnud, siis siirad vabandused ning andke mulle privaatselt märku, et ma saaksin tehtut heastada!