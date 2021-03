Toyota ja Hyundai keskendusid sel nädalal kruusatestidele

Pärast Portugali etappi tuleb järjestikku neli kruusarallit. Juunis sõidetakse Sardiinias ja Keenias, juulis Eestis ning Soomes. Vähemalt niimoodi on kirjas ametlikus kalendris, kust pole Keenia rallit veel maha võetud, kuigi kuulujuttude järgi on etapi toimumine ohus.

Võrreldes Hyundai eelmise sama klassi masinaga on i20 N Rally2 suur edasiminek. Oma panuse auto arengusse on andnud ka 2019. aasta maailmameister Ott Tänak.

«Sellel autol on šassii võrreldes eelmisega täiesti erinev. Küll on samaks jäänud nii käigukast, diferentsiaal kui ka ülekanded. Testisõitude käigus on parandatud nii kaalujaotust kui ka bensiinipaaki. Kindlasti ei tohi unustada mootorit, mis on nüüd juba väga võimekas,» kirjeldas meeskonna pealik Andrea Adamo.