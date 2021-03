Talihärm tegi karjääri parima tulemuse

«Laskmise üle on kõige rohkem hea meel. Mul oli siin kolme needus ja see sai nüüd lõhutud,» sõnas Talihärm ETV otseülekandes. «Rajal nii hästi end ei tundud kui eelmisel ja üle-eelmisel nädalal, aga midagi hullu polnud. Viimasel ringil tiim ergutas nii hullult, et panin kõik välja. Midagi kripeldama ei jää, pigem on ikkagi hea meel. 0+0 üle peab hea meel olema,» lausus Talihärm, kes teenis õiguse osaleda laupäevasel jälitussõidul.