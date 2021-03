Getulio advokaat jalgpalliliidu otsusest: see ei kõlba kuskile ja need inimesed teavad seda sama hästi

«Menetluse käigus kogusime lisaks seni ajakirjanduses kajastatule olulist lisainformatsiooni, mida me isikute konfidentsiaalsuse kaitseks ei avalda, muuhulgas on infot samast perioodist, mida prokuratuur nüüd uurima on asunud ehk kuni aastani 2019. Rõhutame, et menetlus toimus EJLi reeglite kohaselt, mille järgi anti võimalus esitada oma seisukoht kõigil osapooltel, kusjuures selleks seatud algset tähtaega pikendati. Mõistagi vaatab jalgpalliliit kui spordiorganisatsioon oma menetluses rikkumisi valdavalt läbi eetika, hoopis teine asi on politseiuurimine, kus kontrollitakse seaduste täitmist,» seisis EJLi distsiplinaarkomisjoni pressiteates.

«Otsus põhines EJLi distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis ütleb, et «isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides», ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest. Distsiplinaarkomisjon tuvastas ka vastuolu treenerite eetikakoodeksiga ja märkis, et Getulio Aurelio Fredo on ajakirjanduses esinenud jalgpalli mainet kahjustavate avaldustega.»

EJLi andmetel on treeneril ja tema esindajal võimalik otsus edasi kaevata vastavalt reeglitele ehk nädala jooksul.

Lisaks teatas Põhja ringkonnaprokuratuur eile, et alustas jalgpalliliidult saadud info põhjal kriminaalmenetlust Getulio Aurelio Fredo suhtes, uurides episoode ajavahemikul 2014–2019, kus on tuvastanud hetkeseisuga kaks kannatanut. Kriminaalmenetluse algatamise alus on karistusseadustiku paragrahv, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu täisealise ja alaealise vahel, kui süüdistatav on seda tehes ära kasutanud kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust.

Postimees palus Sarvel selgitada, kuidas nemad otsusesse suhtuvad ja mis saab edasi. Avaldame vastuse toimetamata kujul:

«See otsus ei kõlba kuskile ja need inimesed teavad seda sama hästi. Aga paber kannatab ju kõike…

See otsus on naljanumber ja absurdi uus tase. Kõigepealt menetleb jalgpalliliit aegunud juhtumeid, mille menetlemise välistab nende endi reglement. Pritsib meedias soppa ja sappi, et rääkida suurest tööst ja vaevast. Mul oli korraks lootus, et kuskil läheb lambike põlema ja treener saab ausa ja õiglase menetluse. Aga ei, milleks, kui tegelik eesmärk on teda ja klubi lihtsalt känselisse panna.

Lõpuks saadab jalgpalliliit ilma ühegi põhjenduseta inimese elektritoolile olukorras, kus ta isegi ei tea, mille eest. Väidetavalt on konfidentsiaalne info! Nii menetleti ju kõiki poliitilisi oponente Natsi-Saksamaal ja Nõukogude Liidus. Ausa mängu põhimõtted? Jah, ainult UEFA tellitud reklaamides. Otsus on nii puudulik, et sealt pole isegi aru saada, mida menetleti ja kas juba aastaid aegunud tegusid otsuse tegemisel arvestati. Häbematu!

Kui sellised inimesed on Eesti jalgpalli juhtimise juures, aga ei täida isegi enda reegleid, siis on see peeglisse vaatamise koht. Võib-olla on kuskil keegi, kes on valmis ausa mängu reegleid järgima ka praktikas.

Me mõtleme rahulikult, mida me saame teha ja seejärel astume vajalikud sammud.

Getulio on väga pettunud sellise ausa mängu reeglite rikkumise tõttu.

Loogiline oleks, et jalgpalliliit ootaks ametlikud uurimise tulemused ära. Aga ei, milleks, kui inimeste elu on vaja rikkuda kohe.