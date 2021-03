Ala vahetanud olümpiavõitja tegi muljetavaldava debüüdi: ma ei julgenud sellest isegi unistada

Just laskmine ongi mõistetavalt Nilssoni suurim murekoht. Siiski on ta võrreldes hooaja algusega teinud suurepärase arenguhüppe. «Lõbus on vaadata igat sammu, mille laskesuusatamises aina edasi teen. Kui vaadata minu esimest lasketiiru ja praegust, siis on need nagu öö ja päev,» rääkis Nilsson Rootsi rahvusringhäälingule.