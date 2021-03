Üllatuskaotuse saanud Inglismaa koondislane postitus ühismeedias tekitas paksu pahandust

Väga aktiivselt sotsiaalmeediat kasutav Hart võttis eilse mängu kokku sõnadega «töö on tehtud». Enamasti tähendab see midagi positiivset ja sama väljendit kasutavad ka mitmed teised tippsportlased tiitlivõitude puhul. Nõnda jäi 33-aastane väravavaht üsna rumalasse olukorda.

«Minu postituses arvasid isegi paljud, et just meie võitsime kohtumise 3:0 ning pääsesime edasi. Kui veider see ka ei tunduks, siis räägin hetkel tõtt. Selline arusaamatus pole kindlasti aktsepteeritav ja tekitasin paljudele ebameeldivusi. Ma vabandan säärase postituse pärast,» kommenteeris Hart olukorda.