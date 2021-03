Tiitlivõistluste debüüdil kulla noppinud Sildaru: hea meel, et suutsin MMil kohe esimese koha võtta

Juunioride MMi ajakava 20. märts, pargisõidu kvalifikatsioon

21. märts, pargisõidu finaal

22. märts, Big Airi kvalifikatsioon

23. märts, Big Airi hüpete finaal

«Kindel see ei ole ja selleks peab kõvasti vaeva nägema ning kõik õnnestuma. Eelvooruks meil veel kava paigas pole. Otsustasime uue kava teha ja laupäeval treeningul on selle kokku panemiseks meil tund aega,» lisas ta.

Henry Sildaru. FOTO: Tõnis Sildaru

«Järgmised alad on küll natuke teised, aga võit teeb olukorra lihtsamaks. Homse pärast on natuke ikka närv sees,» tunnistas Henry.

Kui kvalifikatsiooni järel tunnistas ta, et tundis tavalisest suuremat pinget, siis finaalis see rauges. «Finaalis ma nii närvis ei olnud. Natuke pärast esimest sõitu oli närv see, sest see ebaõnnestus,» rääkis Sildaru. Samas andis talle enesekindlust, et treeningutel õnnestus tal iga ring.

Tõnis tunnistas, et pärast MMi on Henryl kindlasti vaja koolile keskenduda, sest päevad on pikad. Lisaks loodetakse mingil hetkel pääseda ka Soome laagrisse.