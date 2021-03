Enam kui seitse aastat võitu oodanud Hofer: võin julgelt öelda, et tegin ideaalse sõidu

Kui viimastel aastatel on saanud Itaalia koondises individuaalsete võitude üle rõõmustada enamasti nende naiskonnaliikmed, siis nüüd oli taas kord Lukas Hoferini jõudnud. Viimati 2014. aastal koduses Anterselvas võitmatuks jäänud 31-aastane itaallane oli parim ka Östersundis peetud hooaja viimasel sprindivõistlusel.

Hoferile tõi edu just suurepärane tegutsemine lasketiirus, kuhu ikka ja jälle tema suurepärased tulemused on jäänud. Puhaste paberitega nii lamades- kui ka püstitiiru läbinud Hofer edestas finišijoonel teiseks jäänud Sebastian Samuelssoni täpselt nelja sekundiga.