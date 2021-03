Endine Vene koondise kapten: jätsin joomise maha, pärast seda mul enam sõpru pole

«Mul ei ole ühtegi sõpra alles. See on minu jaoks keeruline ja valus teema. See võib kõlada imelikult, aga naine on minu parim sõber. Mitte keegi ei oota mind enam Peterburis,» tunnistas endine Peterburi Zeniidi mängija Sport-Expressile antud intervjuus.