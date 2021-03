Seljaprobleemidega maadelnud Norra suusatäht lõpetab karjääri

Nüüd tunnistas Sundby Norra rahvusringhäälingule antud intervjuus, et võttis juba enne tiitlivõistlust vastu otsuse minna erru. Samas tegi fakt, et tal jäi 15 kilomeetri distantsil vaid 20 sekundit pronksist puudu otsuse raskemaks.

«Rohkemat ei tule. Ma olen idioot. See oli väga inspireeriv, isegi võttes arvesse, milline aasta mul on olnud. Ma ei jäänud poodiumist kaugele, aga samas ei saa unustada kõike, mis viimasel aastal on juhtunud,» seletas Sundby intervjuus.

Norrakas tunnistas, et olümpiaks ta enam ei valmistu. Ta ei suuda enam oma keha ja pere panna olukorda, kus käib kõrgmäestikus treenimas ja võistleb piisavalt tugeval tasemel, et olümpiapiletit lunastada. Samas ei tee ta võistlemisega täielikult lõpparvet.

«Ma ei arva, et suudan kohe hakata võistlema nendega, kes on pikamaasõitudega kaua tegelenud. See saab olema natuke teine tee, kui ma võistlen pikamaadistantsidel. See ei ole enam medalite ja heade kohtade nime. Võtan neist osa, et võistelda nii hästi, kui suudan. Vahet ei ole, mis tulemused tulevad,» lisas 36-aastane norrakas