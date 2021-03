88,75 punkti kogunud Henry Sildaru sai tšehhi Matej Svancer (93,25) järel teise koha. «Henryl õnnestus kõik väga hästi ja võib-olla teistel mitte nii hästi. Sellepärast see teine koht seal ka meile üllatavalt tuli,» tunnistas Tõnis Sildaru.

Eile rääkis Tõnis Postimehele, et nad otsustasid viimasel hetkel pargisõidu kava ümber teha. Tema sõnul tasus see otsus ära. «Tegime uue kava, aga esimesel katsel ei saanud Henry haaret kätte. Teisel korral see õnnestus ja nii tuli meile endalegi üllatav skoor,» seletas trikisuusataja isa.