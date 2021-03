Lapimaal tormihoiatuse andnud Solberg: tahan järgmisel aastal teha WRC-sarjas täishooaja

«Sel aastal keskendun WRC2-klassile. Loodan seal MM-tiitli võita. See on minu eesmärk,» sõnas ta Motorsport.com-ile antud intervjuus.

«Arutame tuleviku üle. Eks saab näha, mis juhtub. Mul on Hyundaiga kaheaastane leping, nii et see on alles selgumisel, mis järgmisel aastal saab. Loodetavasti võimaldatakse mulle täishooaeg WRC-autoga, aga kunagi ei tea,» ütles Solberg.