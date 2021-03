Kas Indrek Tobreluts jätkab Eesti laskesuusakoondise peatreenerina?

«Alaliidu juhtkond peab otsustama, mis on võistkonna jaoks kõige parem. Mitmed osapooled peavad kõigepealt laua taha istuma ja otsustama, kuidas seda kõige õigem edasi viia on,» vastas Tobreluts küsimusele, kas soovib koondise juhendajana jätkata.

«Eelmisel hooajal mitme treeneri kaasamine oli kõigi jaoks uus ja see tekitas tahtmatult võistkonna sees väikse lõhe, mis sisekliimale ei mõjunud hästi. Muutusi peab selles osas kindlasti tegema, aga nüüd lähme koju ja siis on aega sellega tegeleda. Hetkel veel otsuseid tehtud pole,» lisas ta, täpsustades, et selgus saabub tuleviku osas aprillis.