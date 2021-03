Blogi ja Galerii ⟩ Teisel poolajal kaitses hätta jäänud Serviti tunnistas Rootsi meeskonna selget paremust

Enne mängu:

Serviti alistas teel veerandfinaali mänguta Kolstad Handballi ning oli seejärel kahe mängu kokkuvõttes parem nii Praha HC Duklast kui ka Saratovi SGAU-st. Ystads IF oli esmalt kahel korral üle Vilniuse VHC Šviesast ja siis HC Tallinnast, kaheksandikfinaalist edeneti mänguta, sest Austria klubi Westwieni SG Insignis pidi koroonaviirusepuhangu tõttu loobuma.

Mustingul on infot piisavalt ja paremaks käeks Rootsi asjatundja

Kahekordne Rootsi meister Ystads IF lõpetas tänavu meistriliiga põhiturniiri 40 punkti ja teise kohaga, jäädes kahe silma kaugusele Partille IK Sävehofist. Veerandfinaali avamängus jäi Ystad aga kolmapäeval kodusaalis 31:34 alla põhiturniiri seitsmendale Lugi HF-le. Jonathan Svensson viskas kaotajate kasuks koguni 11 väravat.

«Oleme vastaseid tudeerinud päris põhjalikult. Vaadanud videosid, aga rääkinud ka näiteks Ystadile kaotanud Šviesa peatreeneriga. Lisaks on meil ju oma Rootsi käsipalli asjatundja meeskonnast võtta,» viitas Serviti peatreener Kalmer Musting oma abilisele Rein Suvile, kes pikalt Rootsi liigas leiba teenis.

«Tean, et nende põhiväravavahid maadlevad vigastustega ning Lugi-kaotuses viitasid kommentaatorid just nõrkusele postide vahel. Aga koosseisus on palju kogenud pallureid, kes mängivad hästi meeskonna heaks ja andekaid noori, kelle õlul rohkem skooritegemine,» teadis Musting.

«Tähtsam on siiski, kuidas oma mängu käima saame ja mis koosseisus mängime. Kolmapäeval Tapa vastu said paar põhimeest pisivigastuse, ent loodan nende naasmisele. Hea meel on Henri Sillaste tagasituleku üle, sest kuigi ta pole veel tippvormis, on tal ohtralt tähtsate mängude kogemusi,» sõnas põlvalaste juhendaja.

Ystadi ridades olümpiahõbedad ja uue põlvkonna staarid

Tänavu MM-hõbeda võitnud ja eelmisel nädalal Tokyo olümpiapääsme kindlustanud Rootsi rahvuskoondisse ühtki Ystadi mängijat hetkel ei kuulu, kuid viimases koosseisus olidki kõik pallurid välisklubidest. Noortetööd tehakse Ystadis hästi ja nii oli hiljuti lõppenud meistriliiga põhiturniiril meeskonna parim väravakütt Ludvig Hallbäck.

20-aastane mängujuht viskas 123 väravat, viis vähem kui snaiprite tabeli kümnes mees Karl Toom. Hallbäck aitas Rootsi U18 koondise kolm aastat tagasi Euroopa meistriks, olles toona finaalturniiri parim väravakütt. Ystadi duubelmeeskonna ridadesse ja Rootsi noortekoondisse kuulub ka kahekordse Eesti parima käsipalluri Kaupo Palmari 17-aastane poeg Kasper.

Hallbäckil on kellelt õppida, sest teiseks mängujuhiks on Dalibor Doder. 41-aastane 2012. aasta olümpiahõbe tegi pika karjääri Hispaanias ja Saksamaal enne kui kaks aastat tagasi koduliigasse naasis. Teine legendaarne veteran tiimis on 38-aastane vasakukäeline Kim Andersson, kes lisaks OM-hõbedale võitis THW Kieliga kuus korda Saksamaa meistrikulla ja kolmel puhul Euroopa Meistrite liiga.