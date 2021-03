Bø mängis kohutava viimase tiiruga trumbid maha, Lægreid tõusis ühe punktiga liidriks

Mõõduvõtu eel oli põletavaim küsimus, kes jääb peale Johannes Thingnes Bø vs. Lægreid võitluses. Neist esimene hoidis MK-sarja kokkuvõttes 5-punktilist edu.

Viimasel kahel aastal tšempioniks kroonitud norralane võttis esialgu lasketiirudes rahulikult ja see tõi edu. Kolm ringi läbiski ta puhaste paberitega ning tõusis võimsalt liidriks. Siis hakkas aga juhtuma!

Lægreid enam edu käest ei andnudki. Finišis edestas ta Bø-d 22,6 sekundiga. See tähendab, et viimase võistluse eel lahutab kaht sportlast vaid üks punkt! Kes on homses ühisstardiga sõidus parem, kroonitakse MK-sarja tšempioniks.