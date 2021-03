Seim: tõsteliit avaldab enam kui 100-mehelise dopingunimekirja

Nii Seim kui ka tema treeningkaaslane Leho Pent peaksid 4. aprillil osalema Moskvas EMil, kuid nõnda lühikese ajaga pole see kindlasti võimalik. Esiteks võtab haigusest taastumine oma aja ning treenida pole sellel ajal võimalik. «Ma täpselt ei tea, milline meeste seisund tänasel päeval on, kuid trenni pole saanud teha. EMile minekuks oleks vaja anda esimesel aprillil negatiivne koroonaproov ja see on ilmselt võimatu,» tõdes meeste treener Alar Seim, kes käis Postimehele intervjuud andes ka ise koroonaproovi tegemas.