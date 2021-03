Põlva Serviti võitles vapralt, kuid jäi lõpuks Ystadi ekspressile jalgu

Esimesest 12 viskest tabati 2

Serviti oli 12 viskest tabanud 2, vastased 11-st 8. 14. minutil näitas tabloo seega 2:8 ja sel hetkel tundus, et külla on tulnud üks korralik Rootsi ekspress, kelle vastas on kahevaguniline «porgand» - niisugune rong, mis Põlvast läbi sõidab.

Serviti tegi ise 8:2 spurdi

Ystad pääses veel ette 10:6, aga Serviti sai kaitse paremini tööle, Varusk nägi viskesuunad ära ja muudkui tõrjus. Platsi teises otsas visati aga väravaid ja 23. minutil tuli Timmolt 10:10! See tähendas, et Serviti oli ise spurtinud 8:2.

Klassivahe

Serviti võitles lõpuni, suutis viimaste minutitega vähendada vahe viiele väravale, kuid klassivahet tuli tunnistada. Nädala pärast Rootsis peetavas kordusmängus on edasipääsule väga raske loota. Kindel on see, et Põlva meeskond saab veel mängida väga kasulikud 60 minutit ja sel on omaette väärtus.