Blogi ⟩ Sildaru võitis viimase katsega juunioride MMilt pronksmedali

Kuigi kvalifikatsioonis õnnestus noppida teine koht, siis finaaliks liiga suuri ootusi üles ei kruvita. «Spordis on kõik võimalused olemas. Aga anname endale ka selgelt aru, et see laskumine oli järjekordselt Henry seni parim. Kas see iga kord nii õnnestub, on keeruline lubada. Loomulikult lähme endast kõike andma. Meil oli õnne ja teistel ebaõnne, aga selle peale mängida ei saa,» rääkis Tõnis.