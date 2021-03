Just võitluslikkust peabki Musting olulisimaks. «Miinus viis kordusmängu eel tähendab seda, et edasi on väga raske pääseda. Aga kõige olulisem on anda seal (nädala pärast Rootsis peetavas kordusmängus - toim) samasugune lahing. Meil on palju õppida ning tähtis ongi see, et me Rootsis palju õpiksime ja prooviksime,» rõhutas Eesti esiklubi peatreener.