FIA rallidirektor: WRC-sarjaga võib liituda uus võistkond

Mured hakkasid hargnema sellest, et mullu koroonaviiruse tõttu lünklikuks jäänud hooajal polnud tiimidel eriti võimalusi uue masina arendusega tegeleda. Suured ninad jäid aga endale kindlaks, et revolutsiooni tähtaega edasi ei lükata.

Kui vahepeal paistis, et Hyundai ei pruugigi hübriidautoga välja tulla ja WRC-sarjas kahaneb võistkondade arv kahele, siis värske info on hoopis rõõmustavam. Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton andis lootust, et ehk tiimide arv hoopis kasvab.

«Pole kahtlustki, et pandeemia sundis paljusid oma plaane muutma. Aga oleme kindlad, et pikas plaanis peaks uued reeglid meelitama MM-sarja rohkem tiime üle kogu maailma. Enne järgmise homologeerimise tsüklit võib uut liitujat oodata, aga mitte veel 2022. aastaks,» ütles Matton Autosportile.

Praeguse seisuga on nii Toyota kui ka M-Sport kinnitanud, et jätkavad MM-sarjas vähemalt 2024. aastani. Hyundai kohal püsivad veel küsimärgid, ent tiimiboss Andrea Adamo on viimasel ajal andnud pigem positiivseid signaale.