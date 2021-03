Mitmed naised süüdistavad USA sporditähte seksuaalses ahistamises ja vägivallas

Varasemalt oli tema vastu esitatud juba hagid kolme naise süüdistusega, kuid nüüd on neile veel lisandunud neli tükki.

The Guardian kirjutab, et naised süüdistavad Houston Texansi mängujuhti seksuaalses ahistamises ja vägivallas. Kõigi naiste puhul on tegu massööridega, kes töötavad kas spades või eraldi massaažisalongides. Ühe massööri sõnul sundis Watson teda suuseksi tegema.

Naisi esindav advokaat Tony Buzbee rääkis reedel, et ootab vähemalt 10 süüdistust veel. Tema sõnul pole ükski ohver veel politseisse pöördunud, kuid see on järgmine samm.

Buzbee ütles, et naised töötasid nii spades, kodudes kui ka luksushotellides. «Enamik neist on litsentseeritud professionaalid. Enamasti on tegu üksikemadega, kes kas omavad enda ära või töötavad spas. Kolm minu klienti on abielus ja üks kihlatud,» seletas advokaat.

Tema sõnul soovivad kõik naised kahjude eest 500 dollarit vaevaraha. Buzbee sõnul andsid nad süüdistused kohtusse, et keegi teine enam Watsoni suguste ohvriks ei langeks.

Watson on kõik süüdistused ümber lükanud ja lubanud, et teeb kõik, et oma nime puhtaks pesta.