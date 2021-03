Politsei leidis pesapalluri autost ligi 10 kilo metamfetamiini

Narkokoer tundis masina tagaistmete alt kahtlust äratavat lõhna ja sinna piilunud politseinikud leidsid pea 10 kilo metamfetamiini ja pool kilo oksükodooni. Pesapallur tunnistas, et transportis sõbra palvel ühte kotti Mehhikost Denverisse, kuid eitas selle sisu teadmise kohta. Väidetavalt pidi ta sõidu eest teenima 500 dollarit.

Alates 2014. aastast Cubsi süsteemi kuulunud Camargo Corralese sõnul arvas ta algselt, et kotis on kas jalatsid või riided. Hiljem ta siiski tunnistas, et narkootikumid ei tulnud talle üllatusena.