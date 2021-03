Lehis individuaalset imet ei teinud, Beljajeva astus olulise sammu

Meie vehklejatest oli kõige rohkem kaalul 2018. aasta Euroopa meistril Katrina Lehisel, kes hoidis enne Kaasani etappi maailma edetabelis 13. kohta. Sellest tähtsam oli aga asjaolu, et temast eespool oli ainult neli eurooplannat, mis tähendas, et eduka turniiri korral olnuks eestlannal võimalik tõusta nõnda kõrgele, et ta teeninuks OM-pileti individuaalselt.