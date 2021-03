Tõstmises oodatakse suurt dopingunimekirja, Seimi OM-lootus veel elab

3. aprillil algavateks tiitlivõistlusteks võiks 30-aastase Seimi ning tema ea- ja treeningukaaslase Leho Penti koroonaproov küll taas negatiivne olla, kuid Vana Maailma tšempionaadile tuleb kohale minna paar päeva varem. Kuivõrd tiitlivõistlus toimub Moskvas, ei tule viimase hetke ümberkorraldused kõne alla. Pealegi pole kumbki mehemürakas saanud vahepeal treenida ning ilmselgelt on haigus jätnud vormile oma jälje.

«Ma täpselt ei tea, milline meeste seisund tänasel päeval on, kuid trenni pole saanud teha. EMile minekuks oleks vaja anda 1. aprillil negatiivne koroonaproov ja see on ilmselt võimatu,» tõdes meeste treener Alar Seim, kes käis Postimehele laupäeval intervjuud andes ka ise koroonaproovi tegemas.