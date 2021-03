Tiitlikaitsja võib esikohast napilt ilma jääda: võistluse saatuse otsustavad ilmajumalad

Kaks aastat järjest MK-sarja üldvõidu võtnud 27-aastane Bö jääb enne viimast sõitu esikohta hoidvast kaasmaalasest Sturla Holm Lägreidist maha vaid ühe punktiga. «Kaasmaalasega duelli pidada on natuke hirmus. Aga selline see võistlust on, see on meie mõlema jaoks eeskätt mentaalselt väga raske katsumus,» ütles Bö Rootsi väljaandele Aftonbladet.

Pühapäeva pärastlõunaks planeeritud stardid on mitu tundi edasi lükatud ning kui tuul ei vaibu võidakse võistlused katki jätta. See tähendaks aga, et 24-aastane Lägreid tuled MK-sarja üldvõitjaks. «See oleks mulle isiklikult suur katastroof, aga ma ei saaks sinna midagi parata. Võistluse saatuse otsustavad ilmajumalad,» kommenteeris Bö olukorda pühapäeval Norra rahvusringhäälingule antud intervjuus.