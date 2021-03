«See on kutt, kes on mulle närvidele käinud,» ütles 27-aastane Bö pärast võistlust peaagu pisarsilmi Norra rahvusringhäälingule (NRK). Tegelikult pidas Bö seda silmas kiiduavaldusena. «Sturla on läbi aasta olnud uskumatu. Ta on mind surunud piirini. Ma ei usu, et olin täielikult valmis selleks, et keegi temasugune juba praegu välja tuleb ja minuga võitlema hakkab,» jätkas ta.