Mercedese tulevikutegija ootab Räikköneni esiletõusu: Kimi tundus väga-väga kiire

Tänavu Williamsi rooli keerav Russell, kes kuulub sarja domineerinud Mercedese pikematesse plaanidesse usub, et koos itaallasest meeskonnakaaslase Antonio Giovinazziga võib Räikkönen ja Alfa Romeo olla tänavu olla hoopis teisest puust meeskond. «Kimi tundus väga-väga kiire. Ma pean talle au andma. Kuigi andmeid tuleb lähemalt uurida, siis ma ütlesin, et nad olid kõige rohkem üllatust pakkunud meeskond,» ütles Russell Autosportile.

F1-s osaleb kümme meeskonda, kuid paratamatult ei ole kõigil asja võitlusesse esikoha pärast. Vähemalt pooletele meeskondade jaoks on rõõmupäev, kui jõutakse punktikohale ehk kümne parema sekka. Just selles võitluses saavad sel hooajal ilmselt suuremad lahingud toimuma Haasi, Williamsi ja Alfa Romeo vahel.

Alfa Romeo teine sõitja Giovinazzi jäi Bahreinis toimunud testiga rahule ning nentis, et nende vormel on võrreldes mullusega kindlasti astunud sammu edasi. «Uued reeglid ja uued rehvid on natuke kiirust kärpinud, kuid pean ütlema, et ma näen meie puhul progressi. Võime praeguses seisus hooajaks ettevalmistustega rahule jääda,» ütles Giovinazzi.