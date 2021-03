Korvpallikoondise endine peatreener sai skandaali valguses aru, et temagi on olnud lapsena ohver

«Nüüd, kui see asi tuli välja, siis minu enda jaoks tuli välja selline teadmine, et «appi, ma olen ise olnud sellises olukorras.» Mul on endal olnud see seitse minutit ja ma tean täpselt, mida see 14-15-aastane tundis,» rääkis Schasmin.

Schasminiga juhtus see lugu teismelisena spordilaagris. Tänaseks seda treenerit enam elavate kirjas pole ja korvpallitreener ise draamat enam üle ei ela. Tema hakkas endale probleemi teadvustama paar aastat tagasi, kui treeneritele tehti vastavasisuline koolitus.

«Esimene mõte treenerina on ju, et «oi ei, meie töös selliseid asju ei ole.» Ma ei ole märganud, ma ei ole teinud ja ma ise tean, et ma seda ei tee. Aga sellest sai üle, kui see konverents sai läbi,» meenutas Schasmin.