OTSEPILT ja -BLOGI ⟩ Eesti epeenaiskond teenis Tokyo olümpia pileti!

See tähendab, et Eesti koondis jätkab praegu olümpiakohal ning peab hoolitsema vaid selle eest, et Prantsusmaa koondist tagantpoolt mööda ei lastaks. Kui aga Itaalia alistab homme veerandfinaalis Lõuna-Korea, toob see Euroopale automaatselt ühe OM-koha juurde. Sel juhul pääseb Tokyosse kindlasti Eesti ning homsetest tulemustest sõltuvalt ka kas Ukraina või Prantsusmaa.