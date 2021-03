Eestis mängivad Slovakkia hokivennad on sõbralikud rivaalid

Panteri ründajal Mihkel Võrangul on kaksikute kohta öelda vaid positiivseid sõnu: «David ja Daniel on inimestena väga sõbralikud ja avatud. Meeskonda sulandusid nad väiksemagi vaevata ning nad on väga toetavad meeskonnakaaslased. Nad on motiveeritud ja sihikindlad nii hokis kui ka oma õpingutes. Kuna tegu on vendadega, siis suudetakse teineteist söötudega leida igast asendist. Väljakul annavad nad endast alati kõik ja pingutavad meeskonna võidule viimise nimel. Meil on väga hea meel, et slovakkidest vennad on meie meeskonnakaaslased Panteris.»

Uurides Baranekidelt, kas nad ka vaidlevad tihti, on vastus järgmine: «Eks kõigil on vaidluseid ja kakluseid elus ette tulnud, kuid need pole meil kunagi olnud tõsised ja oleme suutnud kiirelt ära leppida. Oleme teineteise edu ja saavutuste üle õnnelikud, kuigi meie vahel on mingil määral alati olnud rivaalitsemist. Selle all peame silmas sõbralikku konkurentsi, mis aitab meil saavutada paremaid tulemusi.»

Väljakutseid ei tasu karta

Mõlemad tahavad mängida hokit nii kaua, kuni nad seda veel naudivad. Nad soovitavad kõigil noortel hokimängijatel mitte unustada, et hokimängu tuleb nautida ning sellest lõbu tunda. «Esitage endale alati väljakutseid. Ärge kartke mängida erinevates riikides ja klubides isegi siis, kui olete noored. Meie kogemus on, et mida varem proovite ise erinevates riikides ja erinevates klubides mängides hakkama saada, seda rohkem tuleb see hilises elus kasuks. Need kogemused aitavad teil kasvada mitte ainult hokimängijana, vaid ka inimesena.»