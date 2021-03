Tõnis Sildaru: Henry teeb elu parimat sõitu

Kvalifikatsioonis said sportlased teha kaks sooritust, millest läks arvesse parim. Sildaru kindlustas finaalikoha trikiga nose butter double cork 1260 tail grab, mille eest kohtunikud andsid talle 85 punkti. See tõi teise koha.

Tõnis Sildaru tunnistas, et nii hea koht üllatas neidki. «Esiteks ei oodanud me selle hüppe eest sellist punktiskoori. Finaalist jäid välja ka need, kes tegid keerukamaid trikke, aga ebaõnnestusid maandumisel. Käsi maha ja tuligi ainult » tunnistas Tõnis.