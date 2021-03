Endine vormelitšempion on Vetteli pärast mures: ta ei paista motiveeritud ega enesekindel

«Ma arvan, et Ferraris veedetud aastad mõjutasid teda. Teatud poliitilised tegurid vähendasid ta enesekindlust ja lõpuks mõjutas see ka tema sõitmist,» sõnas Hill Sky Sportsile.

«Jah, ta raiskas võimalusi, aga samas oli tal ka suurepäraseid etteasteid. Ma usun, et Sebastianil on veel palju öelda ja kui ta näeb võimalust võitude või tiitlite eest heidelda, siis ta teeb seda,» lisas vormelilegend.

Vettel ise on kinnitanud, et soovib endiselt sõitjate tiitli eest võidelda. Samas Hill on tema osas tagasihoidlik. Ühelt poolt ei tohiks vana rebast eirata, aga samas miski sakslase olekus teeb vormelilegendile muret.

«Ma loodan, et ta on saanud oma enesekindlust taastada. Kohati jätab ta mulje, et ta ei ole motiveeritud ega enesekindel. See teeb natuke murelikuks,» tunnistas Hill.