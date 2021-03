Vägevas vormis Eesti rattur sõitis end võidu nimel peaaegu pildituks

«Võis arvata, et päris võidu peale me meeskonnasõidus ei sõida, kuid oluline oli võimalikult vähe aega kaotada, et kokkuvõttes kõrge koht vormistada. Kaotasime meeskonnasõidus võitjatele 25 sekundit ning paigutusime sellega edetabelis kolmandale kohale,» kommenteeris Kivistik võidusõidu esimest päeva.