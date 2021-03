Karjääri esimese MK-etapi võitnud laskesuusataja: saan endale lõpuks diivani osta

24-aastane norralanna on võistkondlikult teeninud kamaluga võite, ent individuaalne triumf puudus. Pühapäeval õnnestus see viga parandada, 12,5 km distantsil esimesena finišijoone ületanud Tandrevold oli siiralt rõõmus.

«Jaanuaris tundus, et tuleb minu karjääri kõige kehvem aasta. Nüüd saan aga julgelt öelda, et see oli parim hooaeg. Kõik käis üles-alla, oleksin tahtnud rohkem stabiilsust. See on eesmärk tulevaks hooajaks. Lisaks soovin areneda lasketiirus,» resümeeris Tandrevold.