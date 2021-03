Nõmme Kalju president Kuno Tehva selgitas, et tema klubi pole Eesti jalgpalliliidus (EJL) teistega võrdses seisus ning selles olevat peamiselt süüdi isiklikud suhted EJLi presidendi Aivar Pohlakuga. Viimane kinnitas, et suhted on küll halvad, kuid jälgib, et need ei kanduks edasi EJL suhtumisse Nõmme Kaljusse.