Jalgpallikoondise kapten Vassiljev kritiseeris teravalt Terviseametit

Valitsuse reeglite kohaselt on Eestis lubatud korraldada spordivõistlust, kus osaleb koos korraldajatega kuni 100 inimest. UEFA nõuete kohaselt on aga tarvis, et staadionil oleks minimaalselt 150 isikut.

Nõnda kohtubki meie koondis kolmapäeval Tšehhiga hoopis Poolas Lublinis. «Poola riik on leidnud, et kuna kogu tegevus toimub mullis ja kõik osapooled on testitud ega puutu kohalikega kokku, siis see on võimalus, kuidas anda enda inimestele tööd,» selgitas alaliidu infojuht Mihkel Uiboleht.

Paljudes on kodumängust ilmajäämine tekitanud aga pahameelt. Äralennu eelõhtul lahkas teemat koondise kapten Konstantin Vassiljev.