Ibrahimovic avas koondisega taasliitumise tausta: ma ei saanud nii lõpetada

Viimati esindas Ibrahimovic Rootsi rahvusesindust 2016. aasta EM-finaalturniiril. 2017. aastal tabas teda karm põlvevigastus, mille tõttu arvasid osad, et tema karjäär on läbi.

Ibrahimovic rõhutas, et ta ei liitunud koondisega vastumeelselt. «Tunnen taas, et saan mängida tipptasemel ja samal ajal ka koondises. Aga see ei loe, mis mina tahan. Ütlesin peatreenerile, et austan tema otsust, kui ta minu liitumist ei soovi. Kui ta tahab mind näha, siis tulen,» selgitas jalgpallitäht.