Tänavu F1-s debüteeriv Mick Schumacher avaldab võistlusnumbriga austust isale

«Minu lemmiknumber on neli näen ennast kõiges, mida see esindab - vastutustunne, uudishimu, sihikindlus. Seitse on minu isa auks,» alustas noor Schumacher.

Nimelt spekuleerisid fännid toona, et nelja tuli lugeda inglisekeelse sõnana for (inglisekeeles on number nelja tähendus four ja see sarnaneb kõlalt sõnale for, mis tähendab jaoks) ja seitse tähistab Michael Schumacheri. See tähendaks, et 47 saaks lugeda kui «For Michael», ehk eesti keeles «Michaeli jaoks».