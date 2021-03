Endise Nõmme Kalju jalgpallitreeneri Getulio Aurelio Fredo võimupositsiooni ärakasutamise päevavalgele tulek on avanud Pandora laeka. Täna hommikul kirjutas Eesti Päevaleht, et korvpallitreeneri Marek Koitla suhtes on algatatud kriminaalasi seoses laste seksuaalses ärakasutamisega.